Бюджетно и без толп: эксперт назвала лучшее время для поездки в Турцию и Египет

В бархатный сезон можно провести отпуск без лишних нервов. Туроператор, заместитель генерального директора по развитию туристической компании IZI TOUR Алёна Фомина в беседе с Life.ru рассказала, когда лучше ехать в Турцию и Египет, чтобы избежать толп туристов и сэкономить. По словам эксперта, идеальный период — сентябрь и октябрь.

В это время на курортах держится комфортная температура воздуха в пределах 25-30 градусов. А снижение потока гостей даёт отелям возможность предлагать скидки на проживание до 30%. За счёт небольшого количества туристов можно сполна насладиться отдыхом и без очередей посетить интересные локации.

Путешествуя осенью, вы можете более рационально использовать своё время. Меньше толп на пляжах и в музеях позволяет избежать длительных очередей. Да и цены на экскурсии уже на месте тоже намного ниже, чем летом, в пик отпускного сезона, — объясняет эксперт.

Фомина также советует подписаться на рассылки всевозможных туристических сервисов, чтобы поймать лучшие предложения.

