Жители Москвы смогут наблюдать лунное затмение 7 сентября

Погода позволит насладиться им в полной мере. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru.

Лунное затмение ожидается в воскресенье, 7 сентября.

Очень вероятно, что лунное затмение нам удастся наблюдать во всей красе, потому что погода будет стоять, скорее всего, ясная.

Синоптик пояснил, что такой оптимистичный прогноз связан с ожидаемым высоким атмосферным давлением, которое обычно обеспечивает малооблачную погоду. При этом он отметил, что прогноз на данный момент не является стопроцентным.

7 сентября Луна начнёт входить в тень Земли в 20:31 по московскому времени. Пик затмения придётся на период с 20:31 до 21:53.

