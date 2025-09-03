Скидки
Невеста Криштиану Роналду впервые вышла в свет после помолвки

Невеста Криштиану Роналду впервые вышла в свет после помолвки
Джорджина Родригес
Джорджина Родригес показала роскошное кольцо. Модель прилетела в Италию на Венецианский кинофестиваль. Своим появлением невеста Роналду произвела фурор. Это её первый официальный выход в свет после предложения руки и сердца.

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес

Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Джорджина позировала перед камерами в утончённом образе. Для выхода в свет она выбрала кружевное платье на бретельках от кутюр.

Родригес собрала волосы в низкий пучок и сделала вечерний макияж. Дополнением лука стали крупные украшения, включая помолвочное кольцо с бриллиантом весом около 35 карат.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

