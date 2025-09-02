Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Нутрициолог объяснила, кому противопоказаны баклажаны

Нутрициолог объяснила, кому противопоказаны баклажаны
Кому противопоказаны баклажаны
Аудио-версия:
Комментарии

Овощ может быть опасен для некоторых людей. Нутрициолог Лариса Никитина в беседе с Life.ru раскрыла, кому стоит отказаться от употребления продукта.

Главная опасность, по словам эксперта, кроется в соланине — токсичном веществе, которое в больших количествах может вызвать тошноту, рвоту, головокружение и расстройство желудочно-кишечного тракта. Особенно высокая его концентрация в незрелых или повреждённых плодах, поэтому важно не употреблять баклажаны в сыром виде.

Специалист выделила несколько групп риска:

  1. Люди с аллергией на паслёновые. Если есть непереносимость томатов, картофеля или перца, то и баклажаны с высокой вероятностью вызовут аллергическую реакцию.
  2. Пациенты с обострениями заболеваний ЖКТ (язва, гастрит с повышенной кислотностью). Овощ может раздражать слизистую оболочку.
  3. Люди, страдающие подагрой, ревматизмом или имеющие оксалатные камни в почках. Причина — содержание в баклажанах щавелевой кислоты и пуринов, которые могут усугубить состояние.
  4. Детям до трёх лет баклажаны не рекомендуются, так как это тяжёлая, плохо перевариваемая пища с высоким риском развития аллергии.

Нутрициолог также отметила, что баклажаны плохо усваиваются, могут накапливать нитраты при избытке удобрений и вызывать аллергические реакции в виде зуда, сыпи и отёков. Рекомендуемая суточная норма для взрослого человека составляет не более 300 граммов.

Читайте также:
Продукты с низким гликемическим индексом: что это и помогают ли они похудеть?
Продукты с низким гликемическим индексом: что это и помогают ли они похудеть?

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android