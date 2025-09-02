Нутрициолог объяснила, кому противопоказаны баклажаны

Овощ может быть опасен для некоторых людей. Нутрициолог Лариса Никитина в беседе с Life.ru раскрыла, кому стоит отказаться от употребления продукта.

Главная опасность, по словам эксперта, кроется в соланине — токсичном веществе, которое в больших количествах может вызвать тошноту, рвоту, головокружение и расстройство желудочно-кишечного тракта. Особенно высокая его концентрация в незрелых или повреждённых плодах, поэтому важно не употреблять баклажаны в сыром виде.

Специалист выделила несколько групп риска:

Люди с аллергией на паслёновые. Если есть непереносимость томатов, картофеля или перца, то и баклажаны с высокой вероятностью вызовут аллергическую реакцию. Пациенты с обострениями заболеваний ЖКТ (язва, гастрит с повышенной кислотностью). Овощ может раздражать слизистую оболочку. Люди, страдающие подагрой, ревматизмом или имеющие оксалатные камни в почках. Причина — содержание в баклажанах щавелевой кислоты и пуринов, которые могут усугубить состояние. Детям до трёх лет баклажаны не рекомендуются, так как это тяжёлая, плохо перевариваемая пища с высоким риском развития аллергии.

Нутрициолог также отметила, что баклажаны плохо усваиваются, могут накапливать нитраты при избытке удобрений и вызывать аллергические реакции в виде зуда, сыпи и отёков. Рекомендуемая суточная норма для взрослого человека составляет не более 300 граммов.

