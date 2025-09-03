Скидки
Психолог рассказала, как перестать чувствовать во всём подвох

Как перестать везде чуять подвох?
Поиск скрытых угроз в повседневной жизни серьёзно истощает психологические ресурсы и мешает радоваться настоящему. Справиться с этим состоянием помогут простые, но эффективные практики, рассказала NEWS.ru психолог Валерия Литвинцева.

Специалист объяснила, что привычка мозга постоянно «сканировать» реальность на предмет опасностей часто является следствием детских переживаний, длительного стресса или тревожного типа личности. Даже когда внешне всё благополучно, внутренний «радар» продолжает работать в режиме ожидания беды, что приводит к усталости, раздражительности и снижению концентрации.

Чтобы справиться, важно тренировать внимание: фиксировать реальные факты, отделять их от фантазий и напоминать себе, что в данный момент угроз нет.

Ключевыми инструментами для снижения тревожности эксперт назвала дыхательные упражнения, регулярную физическую активность, сознательное ограничение потока новостей и короткие паузы на отдых в течение дня.

Психолог рассказала, как не корить себя за каждую неудачу

