Диетолог назвала самый опасный вид домашних закруток

Самый опасный вид домашних заготовок на зиму
Аудио-версия:
Комментарии

Любимые закрутки могут представлять смертельную опасность для здоровья. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru рассказала, что самыми небезопасными домашними заготовками являются грибные консервы.

Эксперт отметила, что грибы имеют пористую структуру и растут близко к земле, где могут сохраняться споры клостридии — бактерии, выделяющей ботулотоксин. В нём и заключается главная угроза. Он вызывает ботулизм — тяжёлое заболевание, которое может привести к летальному исходу.

Ботулотоксин очень агрессивен и может привести к смерти. Всё зависит от того, кто употребляет эти грибы, — особенно опасно для детей, пожилых и больных, – предупредила Соломатина.

Особенность спор клостридии в их чрезвычайной живучести: они могут выдерживать кипячение менее пяти часов и активизироваться даже спустя полгода после консервации. При этом токсин распределяется в банке неравномерно, что объясняет случаи, когда из одной банки ела вся семья, но отравился только один человек.

Симптомы отравления напоминают неврологические нарушения: опущение века, невнятная речь, заторможенность и спутанность сознания. Из-за этого диагноз часто ставится не сразу, что уменьшает шансы на своевременную помощь.

Врач настоятельно рекомендует не покупать грибные консервы с рук и быть крайне осторожными даже с домашними заготовками от знакомых. Дополнительную опасность представляют ядовитые грибы (бледная поганка, ложные опята), которые могут случайно попасть в банку, а также способность грибов накапливать соли тяжёлых металлов из окружающей среды.

Эксперт отмечает, что промышленные консервы безопаснее домашних, поскольку на производствах используются технологии обработки под высоким давлением, что практически исключает риск ботулизма.

