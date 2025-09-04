Названы цены на туры в Китай после введения безвизового режима

Стоимость путёвок в эту страну может взлететь. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, во сколько обойдётся путешественникам поездка в Китай после введения безвизового режима. Эксперты предупредили, что из-за резко взлетевшего интереса многие недобросовестные представители рынка будут массово бронировать туры, а потом перепродавать их по большей цене.

При этом в перспективе можно ожидать снижения стоимости путёвок в Китай. Этому будет способствовать в том числе местная конкуренция среди компаний-перевозчиков, а также отелей.

Сейчас, например, цены на октябрьские туры на двоих (7-10 ночей) варьируются от 170 тыс. до 300 тыс. рублей. Авторские 11-дневные туры по всему Китаю на 2026 год на данный момент стоят в районе 300 тыс. рублей за человека, — пишет источник.

