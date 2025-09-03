Дуэйн Джонсон удивил фанатов неожиданным похудением

Актёр появился на премьере нового фильма. Дуэйн Джонсон приехал на Венецианский кинофестиваль, чтобы представить картину «Крушащая машина» со своим участием. Публику сильно удивил внешний вид Скалы.

На фотографиях с ковровой дорожки отчётливо видно, что Джонсон заметно похудел. Если раньше он мог похвастаться внушительными мускулами, теперь он выглядит менее массивно. В Сети предположили, что Дуэйн похудел ради роли Марка Керра — легендарного бойца UFC.

Дуэйн Джонсон Фото: Andreas Rentz/Getty Images

«Скала больше не скала», «А мне он таким даже больше нравится», «Чувак, где твои крепкие мышцы?», «Ого, я думал, никогда не увижу Скалу таким… компактным, что ли», — обсуждают пользователи Сети новый образ Джонсона.

