Офтальмолог рассказала, когда ни в коем случае нельзя надевать контактные линзы

Игнорирование этих признаков может привести к серьёзным осложнениям. Врач-офтальмолог Мария Чурганова рассказала, при каких симптомах ношение контактных линз необходимо немедленно прекратить и срочно обратиться к специалисту.

В беседе с URA.RU эксперт выделила ряд тревожных сигналов, которые требуют немедленного внимания. К ним относятся: повышенная чувствительность к свету, слезоточивость, жжение, ощущение инородного тела и выраженное покраснение глаз. При появлении таких симптомов нужно прекратить использование контактных линз и обратиться к офтальмологу.

Для безопасного ношения линз врач рекомендует строго соблюдать правила гигиены:

надевать их до умывания, всегда мыть руки перед использованием, применять только специальные растворы и контейнеры.

Категорически запрещается промывать линзы водопроводной водой.

По словам Чургановой, линзы подходят не всем. Врач назвала абсолютные противопоказания к их использованию. Это простудные заболевания, воспалительные процессы или повреждения глаз, аллергические реакции, новообразования на поверхности глаза, беременность, психические расстройства, некоторые системные заболевания, например, синдром Шегрена.

