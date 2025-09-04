Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Врач перечислил опасные последствия резкого снижения суточной нормы калорий

Врач перечислил опасные последствия резкого снижения суточной нормы калорий
Чем опасно резкое снижение калорийности рациона
Аудио-версия:
Комментарии

Жёсткая диета может навредить организму. Гастроэнтеролог Владимир Лобков рассказал, чем чревато резкое уменьшение объёма и калорийности питания. По словам врача, в первую очередь сильно страдают органы пищеварения.

Это приводит к снижению секреции желудочного сока, нарушению моторики желудка и кишечника, изменению микробиоты. Проявления бывают разными: диспепсия (тяжесть, вздутие, тошнота), запоры или, наоборот, нестабильный стул. Кроме того, при длительном строгом дефиците калорий возникает и дефицит макро- и микронутриентов. Это повышает риск развития гастритов, желчнокаменной болезни, дискинезии желчевыводящих путей.

Нервная и эндокринные системы тоже страдают. Происходит тот самый эффект диеты одного дня, когда вы съедаете всё, что видите на своём пути. При длительном дефиците калорий следствием являются «зажоры» и резкий набор жировой массы.

Для безопасного и физиологичного снижения массы тела нужно ориентироваться на постепенное похудение — 0,5-1 кг в неделю. Такой темп позволяет организму адаптироваться без выраженных побочных эффектов и минимизировать потерю мышечной массы, — сказал гастроэнтеролог.

Резкий дефицит калорий не принесёт пользы, а при долговременном недоедании способен сильно навредить. Поэтому в вопросе снижения веса стоит запастись терпением и урезать рацион не более чем на 15-20% от вашей суточной нормы. Перед началом похудения, особенно при планировании серьёзного снижения калорийности, также рекомендуется сдать анализы крови на уровень глюкозы, липидный профиль, гормоны щитовидной железы и половые гормоны (особенно у женщин).

Подробнее об этом можно прочитать в материале.

Читайте также:
Что такое гарвардская тарелка? Диетолог назвала принципы эффективного метода для похудения
Что такое гарвардская тарелка? Диетолог назвала принципы эффективного метода для похудения
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android