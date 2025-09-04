Врач перечислил опасные последствия резкого снижения суточной нормы калорий

Жёсткая диета может навредить организму. Гастроэнтеролог Владимир Лобков рассказал, чем чревато резкое уменьшение объёма и калорийности питания. По словам врача, в первую очередь сильно страдают органы пищеварения.

Это приводит к снижению секреции желудочного сока, нарушению моторики желудка и кишечника, изменению микробиоты. Проявления бывают разными: диспепсия (тяжесть, вздутие, тошнота), запоры или, наоборот, нестабильный стул. Кроме того, при длительном строгом дефиците калорий возникает и дефицит макро- и микронутриентов. Это повышает риск развития гастритов, желчнокаменной болезни, дискинезии желчевыводящих путей.

Нервная и эндокринные системы тоже страдают. Происходит тот самый эффект диеты одного дня, когда вы съедаете всё, что видите на своём пути. При длительном дефиците калорий следствием являются «зажоры» и резкий набор жировой массы.

Для безопасного и физиологичного снижения массы тела нужно ориентироваться на постепенное похудение — 0,5-1 кг в неделю. Такой темп позволяет организму адаптироваться без выраженных побочных эффектов и минимизировать потерю мышечной массы, — сказал гастроэнтеролог.

Резкий дефицит калорий не принесёт пользы, а при долговременном недоедании способен сильно навредить. Поэтому в вопросе снижения веса стоит запастись терпением и урезать рацион не более чем на 15-20% от вашей суточной нормы. Перед началом похудения, особенно при планировании серьёзного снижения калорийности, также рекомендуется сдать анализы крови на уровень глюкозы, липидный профиль, гормоны щитовидной железы и половые гормоны (особенно у женщин).

