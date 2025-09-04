Бабье лето, и не одно: синоптики прогнозируют возвращение тепла в Москву

В течение месяца жителей столицы могут ждать несколько периодов потепления. Об этом сообщил ведущий синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в разговоре с URA.RU.

По его словам, молодое бабье лето уже было в Москве в период с 31 августа по 1 сентября. Сейчас в столице сохраняется тёплая погода, столбики термометров поднимаются до отметок от +17 до +22 градусов. При прояснениях воздух прогревается до 21-23 градусов.

Как сообщил Ильин, погода будет радовать москвичей примерно до 10 сентября, осадков не ожидается. Однако, по словам синоптика, это не последний период тепла в Москве, погода может вновь улучшиться в 20-х числах месяца.

Не исключено, что в третьей декаде ещё наступят погожие дни с ярким солнцем и с температурой около +20 градусов, – отметил Ильин.

Он уточнил, что этот прогноз касается только сентября. Данных о том, стоит ли ожидать бабьего лета в октябре, пока нет.

