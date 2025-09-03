Скидки
Сальма Хайек отпраздновала 59-летие в бикини на яхте

Аудио-версия:
Актриса трогательно обратилась к поклонникам в честь важной даты. 2 сентября Сальме Хайек исполнилось 59 лет. По этому случаю она закатила вечеринку на яхте. Звезда опубликовала в своём личном блоге кадры, сделанные во время праздника.

Сальма устроила фотосессию на фоне заката. Хайек позировала перед камерой в красном бикини.

Фото: Из личного архива Сальмы Хайек

59 путешествий вокруг Солнца, и я всё ещё танцую. Всем привет и спасибо за любовь», — написала она.

Поклонники поздравили актрису и отметили, что она стабильно остаётся для них вдохновением и примером того, насколько роскошно можно выглядеть в любом возрасте при условии безусловной любви к себе.

