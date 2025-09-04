Скидки
56-летняя Дженнифер Энистон раскрыла свой секрет красивого старения

Актриса уверена, что возраст — это всего лишь цифры в паспорте. По словам звезды «Друзей», для этого требуется не только ухаживать за кожей, но и поддерживать душевное равновесие.

У меня всегда есть какой-то источник оптимизма и позитива. Я думаю, всё начинается с того, насколько мы заботимся о своём теле и в каких условиях живём, — рассуждает Энистон.

56-летняя Дженнифер также подчеркнула, что всегда положительно смотрела на использование различных средств для кожи, а также на регулярное посещение кабинета косметолога. Она часто пробует новую косметику для ухода за лицом и различные процедуры.

