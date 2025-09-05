Скидки
Lifestyle Новости

Блогер посоветовала живописное направление для осеннего путешествия из Москвы

Блогер посоветовала живописное направление для осеннего путешествия из Москвы
Куда съездить из Москвы осенью
Комментарии

Эта локация идеально подойдёт тем, кто устал от шума мегаполиса. Тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе с NEWS.ru назвала идеальное направление для короткого осеннего путешествия из Москвы. Она посоветовала побывать в Твери, а по пути заехать в деревни Новое Волосово или Завидово.

Можно посетить усадьбу Степанова-Волосова и погулять там, сходить на экскурсии. В Тверской области стоит остановиться в отеле в живописной деревне Новое Волосово или в Завидово. Там можно погулять возле воды, полюбоваться золотой осенью. Это очень красивое место. Оттуда, кстати, организовывают экскурсии, — поделилась Ансталь.

Эксперт посоветовала в принципе рассмотреть для небольшой поездки соседние с Подмосковьем регионы. Так, например, осенью особенно красиво в Туле, Калуге и Рязани. Добраться до этих городов из столицы можно всего за несколько часов.

Комментарии
