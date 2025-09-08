Блогер назвал самые красивые города Подмосковья для осенних прогулок

За то, чтобы увидеть живописные пейзажи, придётся заплатить не больше нескольких тысяч рублей. Тревел-блогер Игорь Синельников в беседе с NEWS.ru назвал самые красивые осенью подмосковные города. Эксперт посоветовал ехать за шикарной природой в Истру и Сергиев Посад.

Близкий и бюджетный вариант отдыха — Сергиев Посад в Московской области. На лавру хватит дня, отличной идеей будет задержаться для осмотра природных достопримечательностей. В Истре стоит посетить Ново-Иерусалимский монастырь, — уточнил Синельников.

Эксперт уточнил, что переночевать в отелях Сергиева Посада можно за 3500 рублей. Ночь в гостиницах или апартаментах Истры стоит от 2500 рублей.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Названа стоимость отдыха на курортах России в бархатный сезон