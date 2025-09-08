Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Эксперт назвал самые красивые города Подмосковья для осенних прогулок

Блогер назвал самые красивые города Подмосковья для осенних прогулок
Куда стоит съездить в Подмосковье осенью
Аудио-версия:
Комментарии

За то, чтобы увидеть живописные пейзажи, придётся заплатить не больше нескольких тысяч рублей. Тревел-блогер Игорь Синельников в беседе с NEWS.ru назвал самые красивые осенью подмосковные города. Эксперт посоветовал ехать за шикарной природой в Истру и Сергиев Посад.

Близкий и бюджетный вариант отдыха — Сергиев Посад в Московской области. На лавру хватит дня, отличной идеей будет задержаться для осмотра природных достопримечательностей. В Истре стоит посетить Ново-Иерусалимский монастырь, — уточнил Синельников.

Эксперт уточнил, что переночевать в отелях Сергиева Посада можно за 3500 рублей. Ночь в гостиницах или апартаментах Истры стоит от 2500 рублей.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Названа стоимость отдыха на курортах России в бархатный сезон
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android