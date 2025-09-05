Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Диетолог назвала 6 фруктов и ягод с высоким содержанием железа

Диетолог назвала 6 фруктов и ягод с высоким содержанием железа
6 фруктов и ягод с высоким содержанием железа
Аудио-версия:
Комментарии

Восполнить необходимый уровень железа в организме можно не только с помощью красного мяса или добавок. Диетолог Элизабет Барнс назвала шесть фруктов и ягод для восполнения дефицита этого минерала.

Эксперт поясняет, что фрукты содержат негемовое железо, которое усваивается организмом немного сложнее, чем железо из продуктов животного происхождения. Тем не менее оно тоже приносит пользу для здоровья.

  1. Сушёные персики. Лидер списка — в половине чашки содержится 3,3 мг железа. Они также богаты витамином С, который помогает усваивать железо.
  2. Курага. Полчашки содержат 2,1 мг железа и 5 г клетчатки. Она идеальна для перекуса или как добавка в овсянку.
  3. Шелковица. Половина чашки ягод даёт 1,3 мг железа. В них также есть антиоксиданты, борющиеся с воспалениями.
  4. Сушёный инжир. Содержит 1,5 мг железа на половину чашки, а также кальций и фосфор для здоровья костей (кальций может немного снизить усвоение железа).
  5. Изюм. Классический источник — 1,4 мг железа в половине чашки. Богат калием и магнием.
  6. Кислая вишня. Содержит 0,5 мг железа, а также полифенолы с противовоспалительными свойствами.

Диетолог напоминает, что суточная норма железа индивидуальна и зависит от возраста, пола и особенностей организма. Например, женщинам до 50 лет требуется около 18 мг в день, а мужчинам и пожилым людям — около 8 мг. Веганам и вегетарианцам может потребоваться больше железа из-за особенностей его усвоения из растительной пищи.

Читайте также:
Продукты с низким гликемическим индексом: что это и помогают ли они похудеть?
Продукты с низким гликемическим индексом: что это и помогают ли они похудеть?

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android