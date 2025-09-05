Диетолог назвала 6 фруктов и ягод с высоким содержанием железа

Восполнить необходимый уровень железа в организме можно не только с помощью красного мяса или добавок. Диетолог Элизабет Барнс назвала шесть фруктов и ягод для восполнения дефицита этого минерала.

Эксперт поясняет, что фрукты содержат негемовое железо, которое усваивается организмом немного сложнее, чем железо из продуктов животного происхождения. Тем не менее оно тоже приносит пользу для здоровья.

Сушёные персики. Лидер списка — в половине чашки содержится 3,3 мг железа. Они также богаты витамином С, который помогает усваивать железо. Курага. Полчашки содержат 2,1 мг железа и 5 г клетчатки. Она идеальна для перекуса или как добавка в овсянку. Шелковица. Половина чашки ягод даёт 1,3 мг железа. В них также есть антиоксиданты, борющиеся с воспалениями. Сушёный инжир. Содержит 1,5 мг железа на половину чашки, а также кальций и фосфор для здоровья костей (кальций может немного снизить усвоение железа). Изюм. Классический источник — 1,4 мг железа в половине чашки. Богат калием и магнием. Кислая вишня. Содержит 0,5 мг железа, а также полифенолы с противовоспалительными свойствами.

Диетолог напоминает, что суточная норма железа индивидуальна и зависит от возраста, пола и особенностей организма. Например, женщинам до 50 лет требуется около 18 мг в день, а мужчинам и пожилым людям — около 8 мг. Веганам и вегетарианцам может потребоваться больше железа из-за особенностей его усвоения из растительной пищи.

