Ченнинг Татум рассказал, что ради роли в фильме похудел на 31 кг

Актёр сел на жёсткую диету. Ченнинг Татум рассказал, что ради главной роли в фильме «Кровельщик» похудел на 31 кг. По его словам, это было трудно, однако с поддержкой команды опытных диетологов — возможно.

Изначально мне надо было сбросить вес до 85 кг. Но потом начались съёмочные дни и из-за нагрузки я просто продолжал худеть. В итоге я весил около 72 кг», — поделился актёр.

Ченнинг Татум Фото: Из личного архива Ченнинга Татума

Татум признался, что своим внешним видом сильно пугал коллег по съёмкам фильма «Кровельщик». Многие даже пытались его накормить, угощая всевозможными вкусностями.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.