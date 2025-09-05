Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Ченнинг Татум рассказал, что ради роли в фильме похудел на 31 кг

Ченнинг Татум рассказал, что ради роли в фильме похудел на 31 кг
Ченнинг Татум
Комментарии

Актёр сел на жёсткую диету. Ченнинг Татум рассказал, что ради главной роли в фильме «Кровельщик» похудел на 31 кг. По его словам, это было трудно, однако с поддержкой команды опытных диетологов — возможно.

Изначально мне надо было сбросить вес до 85 кг. Но потом начались съёмочные дни и из-за нагрузки я просто продолжал худеть. В итоге я весил около 72 кг», — поделился актёр.
Ченнинг Татум

Ченнинг Татум

Фото: Из личного архива Ченнинга Татума

Татум признался, что своим внешним видом сильно пугал коллег по съёмкам фильма «Кровельщик». Многие даже пытались его накормить, угощая всевозможными вкусностями.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Орландо Блум рассказал, как похудел на 23 кг ради роли боксёра
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android