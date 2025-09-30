Учёные обнаружили новый симптом, который может предсказать деменцию

Этот симптом может быть одним из самых ранних признаков развития болезни, который предшествует проблемам с памятью и мышлением. К такому выводу пришли немецкие учёные из Мюнхенского университета, чьё исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Авторы обнаружили, что за годы до постановки диагноза иммунная система начинает атаковать ключевые нервные волокна, соединяющие обонятельную луковицу мозга с голубым пятном, отвечающим за сенсорную обработку. Это повреждение приводит к потере способности чувствовать запахи.

Выводы были подтверждены в ходе экспериментов на мышах, а также с помощью ПЭТ-сканирования мозга живых пациентов и анализа посмертных образцов тканей людей с болезнью Альцгеймера. Учёные выявили химические изменения, которые «обманывают» иммунную систему и заставляют её разрушать жизненно важные нейронные связи.

Помимо потери обоняния, как отмечают эксперты, ранними предвестниками деменции могут стать изменения в других чувствах: зрении, слухе, вкусе, осязании и даже чувстве равновесия. Проблемы с пространственным восприятием, например, когда человек стоит слишком близко к другим, могут проявиться за два десятилетия до классических симптомов.

