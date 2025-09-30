Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Учёные обнаружили новый симптом, который может предсказать деменцию

Учёные обнаружили новый симптом, который может предсказать деменцию
Этот симптом может предсказать деменцию
Аудио-версия:
Комментарии

Этот симптом может быть одним из самых ранних признаков развития болезни, который предшествует проблемам с памятью и мышлением. К такому выводу пришли немецкие учёные из Мюнхенского университета, чьё исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Авторы обнаружили, что за годы до постановки диагноза иммунная система начинает атаковать ключевые нервные волокна, соединяющие обонятельную луковицу мозга с голубым пятном, отвечающим за сенсорную обработку. Это повреждение приводит к потере способности чувствовать запахи.

Выводы были подтверждены в ходе экспериментов на мышах, а также с помощью ПЭТ-сканирования мозга живых пациентов и анализа посмертных образцов тканей людей с болезнью Альцгеймера. Учёные выявили химические изменения, которые «обманывают» иммунную систему и заставляют её разрушать жизненно важные нейронные связи.

Помимо потери обоняния, как отмечают эксперты, ранними предвестниками деменции могут стать изменения в других чувствах: зрении, слухе, вкусе, осязании и даже чувстве равновесия. Проблемы с пространственным восприятием, например, когда человек стоит слишком близко к другим, могут проявиться за два десятилетия до классических симптомов.

Читайте также:
Учёные раскрыли диету, которая может помочь защитить мозг от болезни Альцгеймера

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android