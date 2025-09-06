Микробиолог рассказала о рисках повторного разогрева риса

Такое действие может представлять серьёзную опасность для здоровья. Дело в том, что в сырых крупах часто содержатся споры бактерии Bacillus cereus, которые способны выживать при варке.

Как объяснила микробиолог Дженнифер Дж. Куинлан, высокая температура при приготовлении не убивает споры, а, наоборот, «пробуждает» их. Если после этого оставить сваренный рис остывать при комнатной температуре, споры прорастут и начнут вырабатывать термостойкие токсины. Последующий разогрев убьёт бактерии, но не разрушит эти токсины, что может привести к пищевому отравлению.

Чтобы минимизировать риски, эксперты рекомендуют не оставлять приготовленный рис остывать на столе. Безопаснее всего употреблять блюдо сразу после приготовления или как можно быстрее остудить его и убрать в холодильник.

Срок хранения готового риса в холодильнике составляет не более четырёх дней. Если еда остаётся при комнатной температуре дольше двух часов (или одного часа в жаркую погоду), риск отравления значительно возрастает.

