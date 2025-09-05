Скидки
Психолог объяснила, кто больше всего подвержен осенней депрессии

Пасмурная и дождливая погода у многих людей вызывает апатию, грусть и снижение работоспособности. О причинах осенней хандры в беседе с URA.RU рассказала психолог Радмила Стригунова.

По словам эксперта, главная причина ухудшения настроения осенью — это биохимические процессы в организме. Сокращение светового дня приводит к снижению уровня «гормона счастья» серотонина и увеличению «гормона сна» мелатонина. Этот дисбаланс и провоцирует усталость, раздражительность и сонливость.

Наиболее уязвимыми перед сезонной хандрой, отмечает психолог, являются молодые и пожилые люди, офисные работники, а также тревожные и мнительные люди.

Для борьбы с осенней депрессией Радмила Стригунова рекомендует использовать комплексный подход.

  1. Максимальное использование светового дня. Нужно работать у окна, гулять в светлое время суток, использовать яркое искусственное освещение.
  2. Регулярная физическая активность. Даже непродолжительные прогулки на свежем воздухе помогают взбодриться.
  3. Сбалансированное питание. Необходимо добавить в рацион продукты, богатые витаминами, магнием и омега-3 жирными кислотами.
  4. Соблюдение режима дня. Чёткий распорядок помогает нормализовать выработку гормонов.
  5. Позитивные эмоции. Общение с близкими, хобби и посещение культурных мероприятий.
  6. Планирование. Составление планов даёт ощущение контроля и снижает тревожность.

Психолог подчёркивает, что если самостоятельно справиться с подавленным состоянием не получается, не стоит стесняться обращаться за помощью к психологу или психотерапевту.

