Девушка установила мировой рекорд, пробежав 100 м босиком по LEGO

Жительница Новой Зеландии попала в Книгу рекордов Гиннесса. Габриэль Уолл пробежала дистанцию 100 м босыми ногами по деталям конструктора LEGO всего за 24,75 секунды.

Это было незабываемо. Я горжусь тем, что смогла выйти за рамки своих возможностей, — поделилась эмоциями рекордсменка.

Ради этого достижения Габриэль упорно тренировалась. Девушка отказалась от обуви, а чтобы научиться ходить по конструктору, она занималась в бассейне. Под водой привыкать к острым краям деталек оказалось гораздо проще.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса за количество побед со сборной