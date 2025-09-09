Девушка установила мировой рекорд, пробежав 100 м босиком по LEGO

Скидки
Женщина за рекордное время пробежала 100 м по LEGO
Жительница Новой Зеландии попала в Книгу рекордов Гиннесса. Габриэль Уолл пробежала дистанцию 100 м босыми ногами по деталям конструктора LEGO всего за 24,75 секунды.

Это было незабываемо. Я горжусь тем, что смогла выйти за рамки своих возможностей, — поделилась эмоциями рекордсменка.

Ради этого достижения Габриэль упорно тренировалась. Девушка отказалась от обуви, а чтобы научиться ходить по конструктору, она занималась в бассейне. Под водой привыкать к острым краям деталек оказалось гораздо проще.

