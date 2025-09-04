Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Умер модельер Джорджо Армани

Умер модельер Джорджо Армани
Джорджио Армани
Комментарии

Дизайнер ушёл из жизни в возрасте 91 года из-за продолжительной болезни. Источники, близкие к модельеру, рассказали, что в последние минуты рядом с ним была семья.

Неутомимый, он работал до последних дней, посвящая себя компании, коллекциям, — сообщили представители бренда Armani.

На протяжении многих лет Армани оставался одной из наиболее значимых персон в мире моды. С 1974 года он создал десятки коллекций одежды и аксессуаров, включая спортивные линейки.

Армани также являлся президентом баскетбольной команды «Олимпия Милан», разрабатывал форму для футбольных клубов «Челси» и «Ювентус», а также одевал итальянских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Турине.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android