Умер модельер Джорджо Армани

Дизайнер ушёл из жизни в возрасте 91 года из-за продолжительной болезни. Источники, близкие к модельеру, рассказали, что в последние минуты рядом с ним была семья.

Неутомимый, он работал до последних дней, посвящая себя компании, коллекциям, — сообщили представители бренда Armani.

На протяжении многих лет Армани оставался одной из наиболее значимых персон в мире моды. С 1974 года он создал десятки коллекций одежды и аксессуаров, включая спортивные линейки.

Армани также являлся президентом баскетбольной команды «Олимпия Милан», разрабатывал форму для футбольных клубов «Челси» и «Ювентус», а также одевал итальянских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Турине.