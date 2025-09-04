Умер модельер Джорджо Армани
Дизайнер ушёл из жизни в возрасте 91 года из-за продолжительной болезни. Источники, близкие к модельеру, рассказали, что в последние минуты рядом с ним была семья.
Неутомимый, он работал до последних дней, посвящая себя компании, коллекциям, — сообщили представители бренда Armani.
На протяжении многих лет Армани оставался одной из наиболее значимых персон в мире моды. С 1974 года он создал десятки коллекций одежды и аксессуаров, включая спортивные линейки.
Армани также являлся президентом баскетбольной команды «Олимпия Милан», разрабатывал форму для футбольных клубов «Челси» и «Ювентус», а также одевал итальянских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Турине.
