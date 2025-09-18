Нутрициолог назвала идеальный продукт для естественного детокса

Он поможет очистить организм и укрепить здоровье. Нутрициолог Ольга Бурлакова рассказала Life.ru о неожиданной пользе сливы.

По словам эксперта, слива является мощным натуральным средством для детоксикации, не требующим жёстких диет. Ключевое её преимущество, как отметила Бурлакова, заключается в высоком содержании клетчатки и пектина. Эти вещества эффективно очищают кишечник, нормализуют его работу и улучшают состояние микрофлоры, что в итоге положительно сказывается на всём организме и укрепляет иммунитет.

Помимо этого в сливе содержится огромное количество питательных веществ. Высокое содержание витамина С укрепляет защитные силы организма, витамины группы В благотворно влияют на нервную систему, а комплекс минералов способствует здоровью костей. Наличие железа делает этот фрукт особенно полезным для людей, страдающих анемией.

Между тем нутрициолог подчёркивает, что при проблемах с почками или желудком к употреблению слив следует относиться с осторожностью, а лучше всего перед этим проконсультироваться с врачом.

