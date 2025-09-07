Врач объяснил, почему женщины в России живут дольше мужчин

В России женщины гораздо чаще доживают до пенсии, чем мужчины. Эта разница заметна везде, и в Москве особенно: на миллион мужчин-пенсионеров приходится 2 млн женщин. Врач-терапевт Алексей Парамонов назвал две главные причины такой тенденции.

Во-первых, это связано с разным возрастом выхода на пенсию. По закону мужчины уходят на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60. Получается, что все женщины от 60 до 64 лет уже считаются пенсионерками, а мужчины их возраста — ещё нет.

Во-вторых, даже после 65 лет женщин остаётся больше, потому что они в среднем живут дольше. Мужчины умирают раньше по нескольким причинам: с ними чаще случаются ДТП и несчастные случаи, среди них распространенно курение и употребление крепкого алкоголя, что повышает риск развития опасных заболеваний. Кроме того, мужчины от природы больше склонны к болезням сердца.

Таким образом, наблюдаемая диспропорция — это следствие жёсткого пересечения демографической реальности и социальных норм, – отметил Парамонов.

