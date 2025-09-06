Кейт Миддлтон впервые за много лет кардинально сменила имидж

Принцесса появилась на публике с новым цветом волос. Кейт Миддлтон и принц Уильям вернулись к работе после летних каникул. Супруги посетили Музей естествознания в Лондоне и пообщались со школьниками и их родителями. Кейт пришла на мероприятие в обновлённом образе.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Супруга принца Уильяма позировала перед камерами со светлыми локонами. Кэтрин много лет была брюнеткой, поэтому в Сети её преображение тут же привлекло море внимания. Поклонники Миддлтон к таким переменам оказались не готовы.

«Неожиданно, но стильно», «Идеальная укладка на тёмных волосах была визитной карточкой Кейт», «Интересное решение. Главное, чтобы ей самой нравилось», — пишут пользователи под фотографиями с принцессой.

