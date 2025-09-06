Виктория Бекхэм рассказала о своей ежедневной бьюти-рутине

Дизайнер строго относится к выбору косметики. Виктория Бекхэм поделилась тем, как выглядит её ежедневная бьюти-рутина. Она рассказала в своём личном блоге, что обычно делает лёгкий макияж, который позволяет коже дышать.

Виктория Бекхэм Фото: Из личного архива Виктории Бекхэм

Мне не нравится слишком жирный тональный крем. Я люблю те, которые держатся долго, но при этом остаются «эластичными» и буквально двигаются вместе с моей кожей, — отметила Виктория.

Бекхэм добавила, что много лет боролась с высыпаниями на коже, поэтому теперь внимательно читает состав косметики и отдаёт предпочтение лёгким средствам. Например, она пользуется жидкими румянами, которые наносятся похлопывающими движениями. Они позволяют создать естественный эффект и не выглядят на лице тяжело.

