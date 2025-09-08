Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Россиян предупредили о подорожании абонементов в фитнес-клубы

Россиян предупредили о подорожании абонементов в фитнес-клубы
Фитнес в России ждет резкое подорожание
Аудио-версия:
Комментарии

Цены на абонементы на фитнес в начале 2026 года вырастут в среднем на 15%. Такой прогноз озвучила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина в беседе с NEWS.ru.

По её словам, пик роста стоимости придётся на январь-февраль будущего года. Это продолжение текущей тенденции: с начала 2025 года цены уже выросли в среднем на 9-10%. При этом лишь 24% компаний смогли избежать повышения тарифов в этом году.

Основная причина грядущего скачка цен — низкая маржинальность бизнеса и растущие издержки. По итогам первого полугодия 2025 года рентабельность фитнес-клубов в среднем составила всего 7-9%, что эксперты оценивают как крайне низкий показатель.

С начала 2025 года затраты фитнес-клубов значительно увеличились: арендные платежи выросли на 8-9%, коммунальные услуги подорожали на 10%, стоимость оборудования и его обслуживания — на 12-13%.

Силина уточнила, что рост расходов связан с несколькими ключевыми факторами: двузначными темпами увеличения затрат в течение года, повышением МРОТ и обязательных социальных взносов, а также высокой стоимостью кредитов.

Читайте также:
Что такое силовая йога? Особенности направления и разбор асан от эксперта
Что такое силовая йога? Особенности направления и разбор асан от эксперта

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android