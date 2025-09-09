Эксперт рассказала, как часто нужно стирать шторы

Это не просто вопрос эстетики, а важная часть поддержания здорового микроклимата в доме. Большинство штор в жилых комнатах необходимо стирать каждые 3-6 месяцев, сообщила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Особое внимание стоит уделить кухне и детским комнатам. Из-за высокой проходимости и активности шторы в этих помещениях требуют более частого ухода — их рекомендуется стирать каждые 1-2 месяца. Такой же график следует соблюдать и домовладельцам, у которых есть домашние животные.

Главная опасность грязных штор — это накопление пыли, пыльцы и других аллергенов, способных вызывать аллергические реакции и приступы астмы. Особенно опасны плотные ткани, которые являются идеальной средой для пылевых клещей.

Эксперт также советует регулярно пылесосить шторы между стирками с помощью специальной насадки для обивки, чтобы удалять пыль и паутину.

