Эльза Хоск показала идеальную фигуру в облегающем наряде

Манекенщица примерила необычный лук. Эльза Хоск поделилась в блоге стильным кадром, для которого позировала в коротком белоснежном комбинезоне.

Эльза Хоск Фото: Из личного архива Эльзы Хоск

Вязаный наряд с глубоким вырезом здорово подчеркнул идеальную фигуру экс-ангела Victoria’s Secret и особенно выделил её идеальный пресс. Дополнением образа стала объёмная кожаная куртка серого цвета.

Ради такой красивой фигуры Хоск практически каждый день тренируется в спортзале, соблюдает водный баланс, а также ограничивает себя во вредной и жирной еде. Эльза старается питаться легко и правильно, чтобы не перегружать организм и сохранять комфортный вес.

