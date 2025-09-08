Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Эльза Хоск показала идеальную фигуру в облегающем наряде

Эльза Хоск показала идеальную фигуру в облегающем наряде
Эльза Хоск
Аудио-версия:
Комментарии

Манекенщица примерила необычный лук. Эльза Хоск поделилась в блоге стильным кадром, для которого позировала в коротком белоснежном комбинезоне.

Эльза Хоск

Эльза Хоск

Фото: Из личного архива Эльзы Хоск

Вязаный наряд с глубоким вырезом здорово подчеркнул идеальную фигуру экс-ангела Victoria’s Secret и особенно выделил её идеальный пресс. Дополнением образа стала объёмная кожаная куртка серого цвета.

Ради такой красивой фигуры Хоск практически каждый день тренируется в спортзале, соблюдает водный баланс, а также ограничивает себя во вредной и жирной еде. Эльза старается питаться легко и правильно, чтобы не перегружать организм и сохранять комфортный вес.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Сальма Хайек отпраздновала 59-летие в бикини на яхте
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android