Шакира показала себя без косметики и фильтров на фото в бикини

Певица находит время на отдых в перерывах между репетициями и выступлениями. Шакира поделилась в личном блоге фотографиями, сделанными у моря. Певица позировала перед камерой в необычном бикини.

Поп-дива выбрала для съёмки раздельный купальник с бахромой розового металлического оттенка. Шакира предстала на кадре без макияжа и укладки. Поклонники отметили, что в таком образе она выглядит великолепно.

Шакира Фото: Из личного архива Шакиры

«Очень красивая», «Ребята, вот что с телом делают постоянные тренировки и танцы. Берите на заметку», «Она такая трудяга. Много лет вызывает восхищение», «Идеальная фигура! Красавица», — пишут пользователи Сети под снимком.

