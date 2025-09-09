Скидки
В Госдуме предложили закрепить сокращённый рабочий день в пятницу

Пятница может стать коротким днём
Аудио-версия:
При этом смены в другие дни могут стать дольше. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с предложением на законодательном уровне сократить продолжительность рабочего дня в пятницу.

Автор инициативы подчеркнул, что в случае принятия законопроекта переход к новой системе будет постепенным. По словам депутата, работодателям придётся компенсировать выпадающий час, добавляя дополнительное рабочее время в остальные дни или сокращая обеденный перерыв.

Как пример — я внёс с коллегами проект закона о том, чтобы сделать всегда короткую пятницу, но вот этот сокращённый рабочий день, то есть выпадающий час, компенсировать путём распределения и отработки этого часа в течение понедельника, вторника, среды, четверга», — объяснил Нилов.

