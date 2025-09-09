Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

В России могут поднять верхнюю границу возраста молодёжи до 45 лет

В России могут поднять верхнюю границу возраста молодёжи до 45 лет
В России могут поднять границу возраста молодёжи
Аудио-версия:
Комментарии

Меры поддержки, которые сейчас доступны россиянам в возрасте до 35 лет, хотят расширить. Председатель Общественного совета при Минтруда Константин Абрамов заявил, что верхнюю границу для причисления к молодёжи можно поднять до 40-45 лет.

Я согласен с теми экспертами, которые предлагают это сделать. Действительно, возраст взросления на самом деле у нас сдвинулся, и возраст старения тоже, — сказал Абрамов.

Абрамов отметил, что прежде необходимо детально просчитать возможные последствия принятия такого решения. По его словам, инициатива позволит значительно расширить поддержку населения и повысить качество жизни.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Врач объяснил, почему женщины в России живут дольше мужчин
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android