В России могут поднять верхнюю границу возраста молодёжи до 45 лет

Меры поддержки, которые сейчас доступны россиянам в возрасте до 35 лет, хотят расширить. Председатель Общественного совета при Минтруда Константин Абрамов заявил, что верхнюю границу для причисления к молодёжи можно поднять до 40-45 лет.

Я согласен с теми экспертами, которые предлагают это сделать. Действительно, возраст взросления на самом деле у нас сдвинулся, и возраст старения тоже, — сказал Абрамов.

Абрамов отметил, что прежде необходимо детально просчитать возможные последствия принятия такого решения. По его словам, инициатива позволит значительно расширить поддержку населения и повысить качество жизни.

