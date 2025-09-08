Гинеколог рассказала, как осень влияет на женский организм

С приходом первых холодов многие замечают ухудшение самочувствия. Врач-акушер-гинеколог НКЦ №3 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Наталья Личак в беседе с Life.ru рассказала, как осень влияет на женское здоровье.

Осенью из-за частых переохлаждений снижаются защитные силы иммунитета, что может привести к обострению хронических воспалительных заболеваний, в том числе гинекологических. Возможны обострения хронического сальпингоофорита, кольпита и других заболеваний органов малого таза женщин», — отметила врач.

Личак порекомендовала подготовить иммунитет к встрече с вирусами. Для этого стоит укреплять его, добавляя в рацион витамин D, витамины группы B, витамин C, а также витамины A и E. Особенно важно обращать на это внимание беременным.

