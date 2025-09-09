Rambler&Co установил Медиамаяк в столичном парке 50-летия Октября

Поп-ап инсталляция стала частью форума «Территория будущего. Москва 2030». В Парке 50-летия Октября до 14 сентября 2025 года работает Медиамаяк Rambler&Co. Это арт-объект и зона отдыха. В День города Москвы, 13 сентября, там пройдут розыгрыши с ценными призами. Пять раз в день – в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00 – участники посоревнуются за фирменные технологические призы от Rambler&Co.

На указателях навигационного столба с лампой-маяком размещены ключевые темы медиапотребления горожанина будущего, на которые пишут СМИ Rambler&Co: новости Москвы («Мослента»), картина дня от искусственного интеллекта (портал «Рамблер»), технологии («Газета.Ru»), экология («Лента.ру») и спорт («Чемпионат»).

Вокруг Медиамаяка в соответствующих направлениях разместились пять параметрических лавочек с медиастанциями для информационного пит-стопа. На стойках у лавок размещены NFC-метки и QR-коды, ведущие на подборку актуальных новостей и тесту по медиаграмотности.

Rambler&Co впервые создал такую локацию в городской среде, предлагая задуматься о том, как будет выглядеть медиабудущее — целенаправленным и осмысленным, и прививая привычку к осознанному взаимодействию с информацией.

