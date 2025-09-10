Скидки
Том Холланд рассказал о жизни с дислексией и СДВГ

У актёра иногда возникают трудности с бытовыми задачами. Том Холланд рассказал, что у него диагностировали дислексию и СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Он поделился, как диагнозы влияют на жизнь.

У меня СДВГ, и я страдаю дислексией. Иногда, когда кто-то даёт мне чистый лист, это немного пугает. Бывает, я также сталкиваюсь с проблемой над тем, чтобы погрузиться в нового персонажа, — сказал Том.

Холланд отметил, что болезни вынуждают его мыслить и действовать творчески. Актёр старается без паники подходить к выполнению дел и принимать то, что порой ему нужно на них чуть больше времени.

