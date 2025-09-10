Психолог предупредила о новой цифровой эпидемии

Соцсети и ИИ усугубляют тревожные расстройства и хроническое одиночество. Об этом заявила клинический психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Марина Логинова, её цитирует Life.ru.

По словам эксперта, хроническое одиночество стало одной из ключевых проблем современной психиатрии. Это состояние, когда человек может находиться в толпе друзей и близких, но при этом ощущать себя чужим. Явление напрямую связано с цифровизацией, пояснила Логинова.

Ключевыми факторами этой эпидемии, по мнению психолога, являются социальные сети и искусственный интеллект. Соцсети не сокращают дистанцию между людьми, а, наоборот, порождают эффект FOMO (страх упущенной выгоды), когда демонстрация «идеальной жизни» других пользователей усиливает чувство тревоги и собственной неполноценности.

Особую опасность представляет кибербуллинг. Логинова подчеркнула, что он гораздо разрушительнее обычной травли.

В реальной жизни эмоции других людей останавливают нас. В интернете видим только текст. Именно это делает агрессию в Сети разрушительной, — отметила эксперт.

Отдельную угрозу несёт использование искусственного интеллекта. ИИ может создавать иллюзию поддержки и общения, однако он никогда не сможет заменить настоящую психотерапевтическую работу и глубокие человеческие связи.

При этом психолог отметила, что прогресс не остановить и цифровизация — это данность. Технологии могут стать ресурсом, а не угрозой, если люди научатся контролировать свои цифровые привычки и развивать критическое мышление.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.