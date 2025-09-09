Жена Брюса Уиллиса рассказала о первых симптомах деменции у актёра

Для семьи «Крепкого орешка» это стало тяжёлым испытанием. Эмма Хеминг рассказала, какими были первые симптомы деменции у её мужа. По словам актрисы, всё началось неожиданно. Тревожным звонком стало то, что артист начал заикаться.

Я начала замечать, что вернулось заикание, которое было у него много лет назад. Мы часто не могли найти общий язык в диалоге, а наши отношения стали меняться. Мне было трудно понять, что происходило, — поделилась Эмма.

Хеминг призналась, что испытала облегчение, когда врачи смогли дать точный ответ на вопрос, почему её муж так странно себя ведёт. Актриса испугалась, услышав диагноз, однако дала слово, что не опустит руки.

