Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Жена Брюса Уиллиса рассказала о первых симптомах деменции у актёра

Жена Брюса Уиллиса рассказала о первых симптомах деменции у актёра
Брюс Уиллис
Аудио-версия:
Комментарии

Для семьи «Крепкого орешка» это стало тяжёлым испытанием. Эмма Хеминг рассказала, какими были первые симптомы деменции у её мужа. По словам актрисы, всё началось неожиданно. Тревожным звонком стало то, что артист начал заикаться.

Я начала замечать, что вернулось заикание, которое было у него много лет назад. Мы часто не могли найти общий язык в диалоге, а наши отношения стали меняться. Мне было трудно понять, что происходило, — поделилась Эмма.

Хеминг призналась, что испытала облегчение, когда врачи смогли дать точный ответ на вопрос, почему её муж так странно себя ведёт. Актриса испугалась, услышав диагноз, однако дала слово, что не опустит руки.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Брюс Уиллис вынужденно переехал от семьи из-за прогрессирующей болезни
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android