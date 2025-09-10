Скидки
Главная Lifestyle Новости

Эндокринолог назвала неочевидные симптомы проблем с щитовидкой

Эндокринолог назвала неочевидные симптомы проблем с щитовидкой
Неочевидные симптомы проблем с щитовидкой
Комментарии

Часто эти признаки маскируются под другие заболевания. Ассистент кафедры эндокринологии Института клинической медицины Пироговского университета Анна Теплова перечислила ключевые симптомы, которые могут сигнализировать о нарушениях в работе щитовидной железы.

Как пояснила эндокринолог, основные проблемы щитовидной железы делятся на два типа: гипотиреоз (недостаток выработки гормонов) и тиреотоксикоз, или гипертиреоз (их избыток). Их симптомы кардинально различаются и часто имитируют другие патологии.

Гипотиреоз, по словам Тепловой, обладает множеством «масок». Так, «дерматологическая маска» включает сухость и уплотнение кожи, выпадение волос и ломкость ногтей. «Кардиологическая» проявляется повышенным давлением и нарушением липидного обмена, «гастроэнтерологическая» — склонностью к запорам и проблемами с оттоком желчи. Также выделяют «гинекологическую» (нарушение цикла, бесплодие) и «психиатрическую», главным проявлением которой является депрессия.

В случае тиреотоксикоза симптомы более яркие, но их также можно спутать с признаками стресса или невроза. К ним относятся резкая потеря веса при повышенном аппетите, дрожь в руках (тремор), повышенная потливость, раздражительность, учащённое сердцебиение и сбои менструального цикла.

Специалист подчеркнула, что увеличение объёма шеи или появление узловых образований также может быть признаком проблемы, но точно определить это может только врач с помощью специальных методов обследования, включая УЗИ и пальпацию.

Комментарии
