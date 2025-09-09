Скидки
Lifestyle Новости

ЕС может ужесточить визовый режим для россиян в новом пакете санкций

Комментарии

Выдачу шенгенских виз гражданам РФ могут ограничить. Евросоюз рассматривает возможность введения ограничений на выдачу туристических виз для граждан России в рамках готовящегося 19-го пакета санкций. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Согласно источникам, сейчас Еврокомиссия работает над новыми мерами, которые могут быть предложены странам-членам ЕС уже 12 сентября. Помимо визовых ограничений для туристов, также обсуждается возможность запрета на свободное передвижение российских дипломатов в пределах Шенгенской зоны, о чём ранее заявлял глава МИД Чехии Ян Липавский.

В Москве уже отреагировали на возможные шаги Брюсселя. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчёркивала, что в случае ограничения свободы передвижения российских дипломатов в ЕС, Москва примет ответные меры.

Комментарии
