Астроном рассказала, когда наступят следующие солнечные затмения

До ближайшего осталось меньше двух недель. Астроном, лектор Мария Боруха в беседе с NEWS.ru рассказала, когда жители Земли смогут наблюдать очередное космическое чудо. По её словам, следующие затмения произойдут 21 сентября 2025 года и 17 февраля 2026 года.

Осенью будет частичное солнечное затмение, а в феврале — кольцеобразное. Астроном уточнила, что для наблюдения за явлениями придётся отправиться в путешествие.

Оба не будут наблюдаться в северном полушарии. Зато их отлично смогут увидеть туристы, которые направятся в Антарктиду! — сказала Боруха.

