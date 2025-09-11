Турэксперт назвала стоимость самой дорогой путёвки в Турцию летом 2025 года

Путешественники, заказавшие тур, на отдых не поскупились. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала стоимость самой дорогой путёвки в Турцию, которая была оформлена этим летом.

Речь идёт о поездке стоимостью 34 млн рублей. Тур приобрела компания из шести человек. Путешественники месяц жили на роскошной вилле. А вот самый дорогой отдых в России обошёлся нашим соотечественникам в 4,3 млн рублей.

Такую сумму заплатила семья из четырёх человек за поездку на Байкал на восемь дней без учёта стоимости перелёта, — сообщила Ломидзе.

Не менее интересны цифры в сегменте въездного туризма. Больше всего на поездку в Россию потратили арабские гости, купившие тур с катанием на танках. Путешествие обошлось им в $ 31 тыс. на человека.

