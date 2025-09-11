Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Турэксперт назвала стоимость самой дорогой путёвки в Турцию летом 2025 года

Турэксперт назвала стоимость самой дорогой путёвки в Турцию летом 2025 года
Сколько стоила самая дорогая путёвка в Турцию
Аудио-версия:
Комментарии

Путешественники, заказавшие тур, на отдых не поскупились. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала стоимость самой дорогой путёвки в Турцию, которая была оформлена этим летом.

Речь идёт о поездке стоимостью 34 млн рублей. Тур приобрела компания из шести человек. Путешественники месяц жили на роскошной вилле. А вот самый дорогой отдых в России обошёлся нашим соотечественникам в 4,3 млн рублей.

Такую сумму заплатила семья из четырёх человек за поездку на Байкал на восемь дней без учёта стоимости перелёта, — сообщила Ломидзе.

Не менее интересны цифры в сегменте въездного туризма. Больше всего на поездку в Россию потратили арабские гости, купившие тур с катанием на танках. Путешествие обошлось им в $ 31 тыс. на человека.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Турэксперт назвала 7 хитростей, которые помогут не попасть впросак на отдыхе в Турции
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android