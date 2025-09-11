Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Балерина раскрыла 5 простых привычек, которые сделают вас красивее

Балерина раскрыла 5 простых привычек, которые сделают вас красивее
Пять привычек сделают вас красивее
Аудио-версия:
Комментарии

Некоторые привычки помогут любой женщине стать визуально привлекательнее без дорогих процедур. Об этом в беседе с aif.ru рассказала экс-балерина, а ныне тренер по языку тела Дарья Багаева.

В отличие от косметики или пластической хирургии, которые работают только «в покое», эти практики меняют восприятие человека в движении и в жизни. Багаева уверена, что красота — это не врождённый дар, а навык, который можно и нужно тренировать ежедневно.

Эксперт назвала пять ключевых привычек для этого.

  1. Дышите диафрагмой. Поверхностное дыхание провоцирует стресс и мышечные зажимы на лице. Глубокое диафрагмальное дыхание успокаивает нервную систему, насыщает кожу кислородом и придаёт ей естественное сияние.
  2. Выстраивайте осанку от макушки. Команда «расправить плечи» создаёт напряжение. Правильнее мягко тянуться макушкой вверх, что мгновенно меняет геометрию лица, убирает второй подбородок и делает взгляд глубже.
  3. Практикуйте мягкий взгляд. Напряжённый, «прищуренный» взгляд выдаёт стресс и визуально старит. Расслабление взгляда и использование периферического зрения снимает «маску усталости» и делает лицо более открытым.
  4. Двигайтесь пластично. Уверенность транслируют плавные, цельные движения, идущие от центра тела. Снижение скорости и осознанность в движениях творят чудеса.
  5. Отдыхайте, а не маскируйте усталость. Недосып и обезвоживание — это нейрофизиологическая проблема, которую не решить кремом. Качественный сон и вода — основа свежего вида.
Красота — это не только дар природы, но и ежедневная практика, – говорит Багаева.
Читайте также:
Гимнастика для лица: профессор назвала 12 эффективных упражнений от морщин и отёков
Гимнастика для лица: профессор назвала 12 эффективных упражнений от морщин и отёков

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android