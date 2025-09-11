Врач предупредила об опасности популярных методов самолечения при простуде

Самолечение может нанести серьёзный ущерб здоровью, вплоть до поражения почек и разрушения иммунитета. Об этом в беседе с Life.ru рассказала эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

По её словам, бесконтрольный приём антибиотиков без назначения врача не только нарушает микрофлору, но и ведёт к росту устойчивости бактерий, что в будущем может сделать терапию неэффективной.

Не менее рискованно и увлечение жаропонижающими. Специалист предупредила, что попытки сбивать температуру до 38 °C каждые 2-3 часа могут привести к токсическому поражению печени и почек. Опасно также принимать несколько препаратов с одинаковым действующим веществом.

К числу опасных методов Уланкина отнесла и «народные» средства: водочные компрессы при высокой температуре, ингаляции над кипятком и прогревания. В острой фазе болезни они способствуют распространению инфекции. Например, при гайморите тепло усиливает образование гноя.

Эксперт также предостерегла от ударных доз витамина С, которые провоцируют камнеобразование в почках, и бесконтрольного приёма иммуномодуляторов, способных запустить аутоиммунные процессы. Злоупотребление каплями от насморка дольше 5-7 дней грозит медикаментозным ринитом, когда сосуды перестают реагировать на лекарство.

Врач отметила, что лёгкую простуду без хронических заболеваний можно перенести без визита к врачу, обеспечив себе покой, обильное тёплое питьё и промывание носа. Жаропонижающие стоит принимать только при температуре выше 38 °C и строго по инструкции.

