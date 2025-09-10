Диетолог рассказала, как приготовить полезные домашние чипсы

Такой перекус станет отличной альтернативой магазинным снекам. Диетолог Лариса Никитина в комментарии для URA.RU рассказала, как легко и быстро приготовить дома полезные чипсы из овощей и фруктов.

Главное преимущество домашних чипсов — контроль над составом. Они гораздо полезнее магазинных, потому что вы кладёте меньше соли, меньше жира и вообще обходитесь без химии, подчёркивает эксперт. Это позволяет сохранить витамины и минералы в продуктах, а также регулировать калорийность блюда.

Диетолог описала простой рецепт идеальных чипсов, для которых подойдут морковь, свёкла, картофель, кабачки или даже яблоки. Процесс приготовления состоит из нескольких ключевых этапов.

Тонкая нарезка. Ломтики должны быть одинаковыми, толщиной 3-5 мм. Для этого лучше использовать овощерезку или тёрку-слайсер. Подготовка. Некоторые овощи, например, картофель, необходимо промыть от крахмала и тщательно обсушить бумажным полотенцем. Минимум масла. Диетолог советует не лить масло из бутылки, а использовать спрей для минимального расхода. Лучше выбирать оливковое или кокосовое. Запекание. При температуре 180-200°C чипсы готовятся 15-25 минут. Важно перевернуть их на середине приготовления для получения равномерной хрустящей корочки.

Единственный нюанс домашних чипсов — небольшой срок хранения. В герметичной таре они остаются хрустящими около трёх дней. Потом они теряют свои свойства и становятся мягкими, но по-прежнему будут съедобными, отметила Никитина.

