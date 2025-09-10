Диетолог рассказала, как приготовить полезные домашние чипсы

Такой перекус станет отличной альтернативой магазинным снекам. Диетолог Лариса Никитина в комментарии для URA.RU рассказала, как легко и быстро приготовить дома полезные чипсы из овощей и фруктов.
Главное преимущество домашних чипсов — контроль над составом. Они гораздо полезнее магазинных, потому что вы кладёте меньше соли, меньше жира и вообще обходитесь без химии, подчёркивает эксперт. Это позволяет сохранить витамины и минералы в продуктах, а также регулировать калорийность блюда.
Диетолог описала простой рецепт идеальных чипсов, для которых подойдут морковь, свёкла, картофель, кабачки или даже яблоки. Процесс приготовления состоит из нескольких ключевых этапов.
- Тонкая нарезка. Ломтики должны быть одинаковыми, толщиной 3-5 мм. Для этого лучше использовать овощерезку или тёрку-слайсер.
- Подготовка. Некоторые овощи, например, картофель, необходимо промыть от крахмала и тщательно обсушить бумажным полотенцем.
- Минимум масла. Диетолог советует не лить масло из бутылки, а использовать спрей для минимального расхода. Лучше выбирать оливковое или кокосовое.
- Запекание. При температуре 180-200°C чипсы готовятся 15-25 минут. Важно перевернуть их на середине приготовления для получения равномерной хрустящей корочки.
Единственный нюанс домашних чипсов — небольшой срок хранения. В герметичной таре они остаются хрустящими около трёх дней. Потом они теряют свои свойства и становятся мягкими, но по-прежнему будут съедобными, отметила Никитина.
