Алиса Лобанова — на ВЭФ: спортивная мода в России — и индустрия, и символ здоровой нации

Основатель российского бренда одежды «Нева» Алиса Лобанова, выступая на юбилейном X Восточном экономическом форуме (ВЭФ’25), затронула тренды в сфере производства спортивной одежды как важного вектора для здоровья нации.

Причина – активная интеграция спорта во все ключевые сферы: от детских площадок до крупнейших корпораций. Спорт в самом широком понимании стал диктовать моду на повседневную одежду. Сейчас спортивная одежда перестала быть прерогативой лишь профессиональных спортсменов: теперь она становится важной составляющей жизни для многих россиян.

Особую актуальность, по словам эксперта, сегодня приобретает спортивно-повседневный стиль. Люди всё чаще носят вещи, которые одинаково уместны как на тренировке и прогулке, так и на деловой встрече «без галстуков» в неформальной обстановке. Спорт превращается в универсальный язык коммуникации не только в индустрии моды, но и в обществе в целом. По словам предпринимателя, «спортивная мода в России — это не только индустрия. Это символ здоровой нации».

Предприниматель выступила на сессии «Мода на спорт: здоровая нация – вызовы, задачи и перспективы», организованной на стенде Минспорта России. Бренд «Нева» ранее устраивал коллаборацию с брендом «Красная машина», выпуск коллекций фигурок легендарных спортсменов.