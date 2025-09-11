Скидки
Главная Lifestyle Новости

Велогонка «Москва» пройдёт в столице 13 сентября

Ежегодная массовая любительская велогонка «Москва»
В мероприятии смогут принять участие любители и бывшие профессионалы велоспорта. Организатор гонки — Национальная ассоциация любителей и ветеранов велоспорта, которая проводит соревнования под эгидой СyclingRace.

Гонка «Москва» — это возможность для спортсменов и любителей велоспорта испытать свои силы на живописной трассе, пролегающей по перекрытым от автомобилей улицам столицы. Маршрут начнётся в Крылатском и пройдёт по улице Народного Ополчения, Алабяно-Балтийскому тоннелю и обратно. Подготовленные участники, выбравшие длинную дистанцию, также проедут по открытому после реконструкции Олимпийскому велокольцу.

Подготовлены различные форматы участия для атлетов всех возрастов и уровней подготовки. Бывшие спортсмены и продвинутые любители смогут преодолеть дистанции от 90 до 125 км. Ожидаемый средний темп движения — от 35 км/ч, участвовать можно только на шоссейных велосипедах с рулём-бараном.

Начинающие и любители, желающие испытать себя на трассе, могут выбрать дистанции 30 или 60 км. Участвовать можно на любом исправном велосипеде (за исключением лежачих, тандемных, разделочных и с мотором).

Каждый участник гонки получит стартовый пакет с подарками от партнёров, чип для хронометража, доступ к раздевалкам и камерам хранения, питание и напитки на финише, памятную медаль финишёра, медицинскую страховку, возможность попасть в онлайн-трансляцию гонки и шанс выиграть призы.

Зарегистрироваться для подачи заявки на участие в гонке можно на сайте СyclingRace.

