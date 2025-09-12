Скидки
Диетолог рассказала, чем можно заменить дорогую красную рыбу

Названы дешёвые аналоги, которые не уступают по пользе лососю. В условиях роста цен на продукты врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова рассказала, чем можно заменить дорогую красную рыбу.

Как отметила эксперт в разговоре с aif.ru, отличной альтернативой являются более доступные виды рыбы, такие как скумбрия, сардина и сельдь. Полезных полиненасыщенных жирных кислот в них не меньше, подчеркнула Денисова.

Для сохранения максимальной пользы диетолог рекомендует покупать свежезамороженную рыбу и запекать её в духовке с минимальным количеством соли, используя специи и травы.

Кроме того, для людей с избыточным весом недорогая морская рыба — например, навага, минтай или путассу — может быть даже предпочтительнее красной, поскольку в ней меньше жира и больше белка.

