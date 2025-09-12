Скидки
Lifestyle Новости

Кардиолог Покатилов назвал «тихие» признаки больного сердца

Кардиолог Покатилов назвал «тихие» признаки больного сердца
«Тихие» признаки больного сердца
Безобидные симптомы могут быть единственными ранними сигналами серьёзных проблем с сердцем, которые часто списывают на возраст или переутомление. О том, на какие «тихие» признаки стоит обратить внимание, в беседе с aif.ru рассказал руководитель сосудистого центра Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России, кандидат медицинских наук Александр Покатилов.

Эксперт пояснил, что сердечно-сосудистые проблемы редко развиваются абсолютно бессимптомно. Просто их первые признаки часто игнорируют. Тревожными «звоночками» являются:

  • дискомфорт в груди (любой силы и продолжительности, иногда отдающий в руку, шею или челюсть);
  • одышка при физической активности;
  • учащённое сердцебиение или перебои в работе сердца (аритмия);
  • отёки ног, указывающие на возможную сердечную недостаточность;
  • внезапные головокружения, которые могут быть связаны с сосудистыми проблемами.
При любом из этих проявлений срочно обратитесь к специалисту. Лучше всего проходить обследования до появления жалоб, – отметил Покатилов.
