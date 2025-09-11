Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Нутрициолог предупредила об опасности летнего меню в осенний сезон

Нутрициолог предупредила об опасности летнего меню в осенний сезон
Опасность летнего меню в осенний сезон
Аудио-версия:
Комментарии

С приходом осени привычный летний рацион питания может навредить здоровью, спровоцировав простуду и набор веса. Нутрициолог и анти-эйдж терапевт Лариса Никитина в беседе с URA.RU рассказала, от каких продуктов стоит отказаться в холодный сезон.

Главной ошибкой, по словам эксперта, является употребление холодных блюд, популярных летом. Окрошка, холодные свекольники, салаты и мороженое резко охлаждают организм изнутри.

Телу требуется энергия, чтобы согреться, что провоцирует повышенный аппетит и ведёт к перееданию и набору веса. Кроме того, переохлаждение изнутри делает организм более уязвимым перед вирусами, объяснила Никитина.

Основой осеннего рациона должна стать тёплая пища. Специалист рекомендует включить в меню горячие супы на костном бульоне, тушёные овощи и рагу, тёплые салаты с запечёнными корнеплодами, каши на воде с добавлением топлёного масла.

Никитина также советует не отказываться от овощей, но употреблять их вместе с тёплыми основными блюдами для лучшего пищеварения. Дополнительную пользу и согревающий эффект обеспечат специи, обладающие противовоспалительными свойствами.

Читайте также:
Нутрициолог объяснила, могут ли бананы спасти от хандры

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android