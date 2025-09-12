Скидки
Lifestyle

Ирина Шейк показала идеальную фигуру в облегающем платье

Ирина Шейк показала идеальную фигуру в облегающем платье
Ирина Шейк
Комментарии

Модель примерила стильный образ. Ирина Шейк опубликовала в личном блоге фото в облегающем коричневом платье, которое здорово подчеркнуло и без того идеальную фигуру манекенщицы.

Шейк дополнила образ массивным золотым колье. Она оставила волосы распущенными и сделала натуральный макияж. Поклонники лук Ирины оценили.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Фото: Из личного архива Ирины Шейк

«Какая она статная», «Идеальная талия», «Ирина как всегда роскошна», «Фигура мечты», — пишут пользователи Сети.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Комментарии
